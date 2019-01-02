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Туристический город Каш в турецкой Анталье завалило снегом

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: IHA
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Снег, заваливший туристический город Каш в южной провинции Анталья в ночь на среду, застал врасплох жителей одного из самых теплых регионов Турции.

Сильный снегопад привел к частичному ограничению дорожного движения в нескольких районах Каша.

Как сообщает мэрия города, дорожные бригады работают над устранением проблем с передвижением.

«Уборка снега в районах, на улицах и дорогах началась со вчерашней ночи. Наша работа продолжается непрерывно», — заявил мэр Каша Халил Коджаэр.

В некоторых районах города высота снежного покрова достигла 40 сантиметров.

Сложные погодные условия также стали причиной закрытия межгородской трассы Анталья-Конья.

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