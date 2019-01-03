Мужчина в Турции снял квартиру для своей собаки

В городе Сивас в центральной части Турции мужчина снял отдельную квартиру для своей собаки породы золотистый ретривер, которая родила 12 щенят в прошлом месяце.

Фатих Айин рассказал, что спас животное два года назад, но после появления щенят ему стало сложно ухаживать за ними в своей квартире и поэтому он решил снять для них отдельную.

«Там им будет лучше», — сказал Айин.





Мужчина приходит навестить своих собак несколько раз в день, чтобы накормить щенят молоком из бутылочки.

«Я трачу примерно 2 тысячи лир (367 долларов США) каждый месяц, чтобы за ними ухаживать. Я провожу с ними очень много времени», — рассказал Айин.

«Я кормлю щенят молоком, кефиром, специальным кормом и яйцами», — добавил он.

Айин рассказал, что щенята еще ни разу не покидали пределы своего нового дома, так как они еще слишком маленькие.

«Собаки породы золотистый ретривер часто используются при поисковых и спасательных операциях. Я планирую отдать нескольких щенят полиции. Они отлично справятся на службе, если их обучить. Остальных я планирую оставить себе», — сказал Айин, добавив, что еще не сумел придумать для щенят клички.