Турцию накроет волна холода из Исландии

Сильные холода и морозы по прогнозам метеорологов начнутся в четверг в Турции, в частности в Мраморноморском регионе страны.

Как сообщают синоптики, из-за волны холода, которая придет в Турцию из Исландии через Норвегию, температура воздуха упадет на 8-10 градусов Цельсия.

Ожидается, что в понедельник столбики термометров в Стамбуле опустятся ниже нуля. Начиная с вечера четверга, в турецком мегаполисе ожидаются сильные осадки в виде снега и снега с дождем.

Кроме Мраморноморского региона, осадки ожидаются в Эгейском, Средиземноморском и Черноморском регионах, а также в Центральной Анатолии.

Исландский холод задержится в Турции на 10 дней, заявили метеорологи.