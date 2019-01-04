Этнический турок впервые возглавил муниципалитет в США

Новым главой муниципалитета района Чатем в американском штате Нью-Джерси избран Тайфун Селен, став первым этническим турком, возглавившим муниципалитет в США.

Селен родился в Турции, но мигрировал в США 22 года назад.

Селен имеет двойное гражданство и с 2017 года работал в муниципалитете Чатема.

Генконсульство Турции в Нью-Йорке поздравило в Twitter нового главу муниципалитета Чатема.

«Мы поздравляем уважаемого Тайфуна Селена, который был избран на позицию главы муниципалитета района Чатем в американском штате Нью-Джерси, и желаем ему дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Бывший глава муниципалитета Курт Риттер заявил, что не намерен больше баллотироваться на этот пост.

Тайфун Селен — выпускник архитектурного факультета Стамбульского технического университета и университета Монклер в Нью-Джерси. Последние 15 лет живет в Чатеме, является членом Республиканской партии США. Женат, имеет одного ребенка.