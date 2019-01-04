15 человек спасли с горящего судна у южного берега Стамбула

По меньшей мере 15 человек эвакуировали с грузового судна, на котором возник пожар, у южного берега Стамбула, сообщили местные власти в пятницу.

По данным губернатора города Али Йерликая, пожар возник на борту судна, которое находилось у берега района Пендик, в примерно 6 утра по местному времени.

«Спасательная лодка была немедленно направлена на место происшествия. 15 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картал в Стамбуле», — сказал он.

Судно, прибывшее из Бейрута, стояло у берегов Пендика со 2-го января.