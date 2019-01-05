Подозреваемый в убийстве турчанок в Харькове задержан в Стамбуле

Турецкая полиция арестовала подозреваемого в убийстве двух студенток-турчанок в Харькове, сообщают СМИ.
В соответствии с сообщениями, в субботу полиция задержала Хюсню Джан Чокмеза на кладбище в стамбульском районе Курткей, где, как оказалось, был захоронен его отец.
Сотрудники полиции обнаружили у Чокмеза нож и пистолет.
Турецкая полиция начала операцию по поиску Чокмеза после того, как Интерпол сообщил о том, что подозреваемый покинул территорию Украины и прибыл в Турцию 2-го января.
Чокмез предположительно является бывшим молодым человеком одной из убитых девушек.
Чокмез опроверг все обвинения в свою сторону.
Ранее на этой неделе украинская полиция нашла тела двух гражданок Турции, которые были студентками Харьковского национального университета, на их съемной квартире в Харькове.
По некоторым данным, одна из девушек незадолго до происшествия жаловалась семье на своего бывшего молодого человека, который также является гражданином Турции.