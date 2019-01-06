В Турции прошел марш в память о погибших в сражении при Сарыкамыше

В Турции чтут память павших в сражении при Сарыкамыше, унесшем жизни 90 тысяч солдат армии Османского государства.

Основные мероприятия, приуроченные к 104-й годовщине сражения, организованы в районе Сарыкамыш турецкой провинции Карс.

Утром 6 января, здесь прошла акция «Наследники героев в шествии века».

Тысячи жителей из различных провинций страны, а также соотечественники, проживающие за рубежом с флагами Турции в руках прошли 2 километра до деревни Кызылчубук в Карсе.

В шествии приняли участие министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

В связи с шествием в районе усилены меры безопасности.

В сражении при Сарыкамыше (декабрь 1914-январь 1915 годов) в ходе Первой мировой войны участвовали войска Османского государства и части русской армии. Османские войска стремились освободить от оккупации захваченные территории страны.