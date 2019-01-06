Древний некрополь в турецкой Анталье станет музеем

Древний некрополь, случайно обнаруженный во время строительных работ в южной турецкой провинции Анталья, будет открыт для посетителей в качестве музея под открытым небом в марте.

Датируемое третьим веком до нашей эры древнее кладбище было обнаружено в 2008 году в ходе строительства одного из проектов муниципалитета Антальи.

Археолог Мехмет Шенгюль рассказал, что некрополь являлся частью древнего города Атталея.

По всей территории некрополя будут сооружены стеклянные коридоры, что позволит посетителям детально рассмотреть все захоронения.

Могилы возрастом 2,5 тысяч лет находятся на площади более 9 тысяч квадратных метров, сказал помощник генерального секретаря муниципалитета Антальи Бедруллах Эрчин.

На территории музея будут находится концертный и конференц-зал, добавил Эрчин.

По его словам, ожидается, что музей начнет работу в марте этого года.