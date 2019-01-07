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В турецком Бодруме впервые за 4 года выпал снег

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: IHA
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Первый за четыре года снег выпал в понедельник в Бодруме на юго-западе Турции.

По данным метеорологов, температура воздуха в популярном туристическом районе упала до 5 градусов Цельсия.

Снег выпал в возвышенных частях Бодрума, поэтому местные жители отправились туда.

Взрослые и дети, долгое время не видевшие снег, много фотографировались и играли в снежки.

Большую часть Турции накрыла волна холода, пришедшая из Исландии, из-за чего температура воздуха во многих регионах страны упала на 8-10 градусов.

В 2015 году в жители Бодрума увидели первый снег после 12-летнего перерыва.

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