В Турции восстановят историческую русскую церковь

Местные власти отреставрируют историческую русскую церковь в районе Олту восточной провинции Эрзурум, заявил в воскресенье губернатор района Шенол Туран.

В результате реставрации, которая будет завершена в течение двух лет, церковь будет преобразована в библиотеку, поскольку в Олту в настоящее время нет христианской общины.

Церковь была построена во время российской оккупации Эрзурума после османско-русской войны в 19 веке. Историки считают, что для строительства церкви, которая на сегоняшний день является в значительной степени неповрежденной, русские вывозили камни и другие материалы из средневекового собора Пенек, расположенного в районе Шенкая в Эрзуруме.

По словам Турана, библиотеки Олту было недостаточно для удовлетворения местного спроса, поэтому власти решили преобразовать церковь в библиотеку, сохранив при этом ее исторические особенности.

За последнее десятилетие в Турции реализовали несколько проектов по реставрации церквей. Некоторые восстановлены для дальнейшего использования христианскими общинами, в то время как другие в районах без христиан служат библиотеками или музеями.