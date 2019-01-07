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Древняя мозаика обнаружена на юге Турции

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: DHA

В ходе строительных работ в южной турецкой провинции Османие в понедельник были обнаружены несколько древних мозаик.

Датируемые примерно первым веком мозаики были найдены в районе Кадирли.

«На одной из мозаик изображена редиска. Радом изображен человек с виноградом и куропаткой в руках. Это показывает, что редиска выращивалась в нашем регионе еще в первом веке», — сказал директор по культуре и туризму провинции Бурхан Торун.

На месте строительства, где были обнаружены мозаики, будут проведены дальнейшие археологические раскопки.

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