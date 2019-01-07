У берегов Турции затонуло грузовое судно, 6 человек погибли

Судно под флагом Панамы затонуло в Черном море у берегов турецкого Самсуна, сообщило в понедельник министерство внутренних дел Турции.

В ходе поисково-спасательных работ турецкая береговая охрана нашла тела шести членов экипажа судна. Семь моряков удалось спасти.

Как сообщается, на борту следовавшего из российского порта Азов судна, которое перевозило уголь, находились 13 человек: двое россиян, девять украинцев и двое граждан Азербайджана.

В поисково-спасательной операции принимали участие два катера и три вертолета.

Как сообщает МВД, сухогруз затонул на расстоянии 77 миль от турецкого берега.