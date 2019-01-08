В Турции мужчина пришел в супермаркет с ослом в знак протеста против платных пакетов

Мужчина в турецкой провинции Нигде привел в супермаркет осла в знак протеста против вступившего с начала года в силу закона о запрете бесплатных полиэтиленовых пакетов в магазинах.

Халил Гюн заявил, что будет складывать купленные им товары во вьюки на спине осла, так как не хочет платить за пакеты.

Позже выяснилось, что Гюн является администратором супермаркета, в который он пришел с животным.





Когда мужчину пригласили для объяснений в отделение полиции, он заявил, что он привел осла в магазин в качестве шутки и не более.

Фото и видео Гюна в супермаркете с ослом стали горячей темой для обсуждения в социальных сетях.

В рамках экологической политики, проводимой турецким правительством, с 1 января 2019 года в Турции вступил в силу закон, запрещающий крупным магазинам бесплатно раздавать пластиковые пакеты.