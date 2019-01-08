В Турции начался суд по делу об убийстве посла России Андрея Карлова

Посла РФ в Турции Карлова планировали убить еще летом 2016 года – прокуратура

Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова началось во вторник в Анкаре.

Обвинения в причастности к покушению на посла России выдвинуты против 28 лиц, в числе которых главарь Гюленистской террористической группы (FETÖ) Фетуллах Гюлен.

Прокуратура Турции 23 ноября 2018 года направила во второй Суд по особо тяжким преступлениям города Анкара уголовное дело о покушении на посла РФ.

Как сообщил судья, некоторые из подозреваемых находятся за рубежом, в связи с этим они не предстанут во вторник перед судом. На скамье подсудимых сегодня оказались в общей сложности 18 подозреваемых, четверо из них находятся в тюрьме и участвуют в судебном процессе по средству видеосвязи.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений — нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как «провокационную акцию, направленную на отношения Турции и России».

Согласно обвинительному заключению, покушение на дипломата планировали еще за полгода до преступления.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.