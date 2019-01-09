В турецком Газиантепе восстановят 2.000-летний мост

В турецкой юго-восточной провинции Газиантеп будут начаты работы по восстановлению 2.000-летнего моста, который был построен во времена Римской империи, сообщили представители местных властей в среду.

Построенный через реку Карасу в городе Ыслахие Черный мост может обрушится в любой момент из-за сильных ливней и наводнений.

Заместитель мэра города Эргин Мироглу заявил Агентству Анадолу, что необходимые меры для начала ремонтных работ уже были предприняты.

По его словам, сотрудники муниципалитета провели первичный осмотр моста и «ремонтные работы будут начаты после улучшения погодных условий».

Древний мост и его окрестности были взяты под охрану в 2010 году в соответствии с «Законом о защите культурных и природных ценностей».