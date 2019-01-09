Этнически русская гражданка Турции впервые примет участие в местных выборах страны

Этнически русская гражданка Турции по имени Анастасия Петрова-Четинкайа впервые в истории страны примет участие в выборах в местные органы власти 31 марта. Об этом сообщил в среду в беседе с корр. ТАСС ее советник по связям с общественностью Фикри Беркер Пакна.

«35-летняя Анастасия Петрова-Четинкайа впервые в истории города стала иностранкой, выдвинутой в качестве кандидата на пост мэра Аланьи в провинции Анталья. Она подала заявку на участие в выборах в качестве независимого кандидата. Слоган ее компании — «перемены в тебе», — сказал собеседник агентства. На просьбу ТАСС уточнить, является ли она первым в истории Турции кандидатом с иностранными корнями на пост мэра, он ответил утвердительно.

Четинкая сообщила журналистам, что в случае победы на выборах планирует уделить особое внимание развитию туристической сферы Аланьи.

«Я обладаю необходимым опытом работы, подготовила Программу действий и сформировала свою команду. Этническая принадлежность — не минус для меня. Мы готовы работать во имя Антальи», — сказала Четинкая..

По ее словам, Программа действий основана на трех приоритетах: развитие, повышение эффективности и планирование.

Четинкая пообещала, что информация о проектах будет размещена в соцсетях. Речь идет о более, чем 40 проектах, пояснила она.

В ходе мартовских выборов граждане Турции проголосуют за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов.