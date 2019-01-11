Среднестатистический турок выпивает 1.300 чашек чая в год

Среднестатистический турок выпивает около 1,3 тысячи чашек чая в год, сообщил глава базирующейся в Стамбуле ассоциации кофеен Сердар Эршахин.

Турки выпивают примерно 3-5 чашек чая в день, в то время как в зимний период это число возрастает до 10, сказал Эршахин.

По его словам, Турция является крупнейшим потребителем чая в мире исходя из отчета Международного чайного комитета.

Чаепитие является неотъемлемой частью турецкой культуры, так как это возможность посидеть и поговорить, добавил он, подчеркнув, что чайные дома в Турции всегда были местом общения для людей.

Приготовление чайного напитка в Турции несколько отличается от многих стран мира, так как заварку необходимо настаивать около 20 минут, сказал Эршахин.

Являясь крупнейшим потребителем чая, Турция также входит в число крупнейших экспортеров этого продукта. В первой половине 2018 года прибыль Турции от экспорта чая составила более 4,5 миллиона долларов США, следует их данных Ассоциации экспортеров Восточно-черноморского региона (DKİB).

По данным DKİB, Германия, Турецкая Республика Северного Кипра и США являются крупнейшими импортерами турецкого чая.