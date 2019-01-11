Суд Анкары поместил под стражу одного из подозреваемых в убийстве посла РФ

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям постановил поместить под стражу одного из подозреваемых в убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

По полученным данным, такую меру судья Хусаметтин Отчу избрал в отношении подозреваемого Абдулсамета Кекечи.

Сообщается, что слушания были перенесены на 11 февраля. Причины такого решения не уточняются.

Первое слушание по делу об убийстве Карлова началось во вторник в турецкой столице. Прокуратура Анкары в конце ноября 2018 года направила во Второй суд столицы Турции по особо тяжким преступлениям обвинительное заключение. По этому делу проходят 28 подозреваемых. Среди них — главарь Гюленистской террористической группы (FETÖ) Фетхуллах Гюлен, а также бывший госслужащий Шахин Согют, который предположительно отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений — нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как «провокационную акцию, направленную на отношения Турции и России».

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — ликвидирован.

В МИД России произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.