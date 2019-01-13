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13 террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» арестованы в Турции

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА

По меньшей мере 13 членов террористической группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) были арестованы в ходе антитеррористической операции в нескольких провинциях Турции в субботу.

Как сообщается, террористы были схвачены в ходе операций, проведенных одновременно в Стамбуле, Анкаре и Адане, в то время как местоположение еще троих определить не удалось.

Подозреваемым выдвинуты обвинения в оказании помощи террористической организации, в вербовке и переправке средств, а также в участии в атаках в Сирии.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая коалиция, возглавляемая боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра». Созданая в феврале 2017 группировка насчитывает до 17 тысяч боевиков, контролирующих большую часть сирийской провинции Идлиб.

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