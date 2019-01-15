Количество случаев вооруженного насилия в Турции выросло на 69% за 4 года

Более 2,2 тысяч случаев вооруженного насилия произошли по всей Турции в 2018 году. Об этом говорится в отчете «Карта вооруженного насилия — 2018».

По данным исследования фонда Umut («Надежда»), количество случаев вооруженного насилия, которые привели к ранению или смерти, за последние четыре года выросло на 69 процентов.

В 2018 году в местных СМИ сообщили о 3.679 случаях, в которых 2.279 человек были убиты и 3.762 — ранены.

В то время как в 2015 году в 2.175 случаях убили 1.951 и ранили 1.286 человек.

В 40 процентах инцидентов были использованы автоматы, в 39 процентах — пистолеты, в 21 проценте — острые предметы.

Больше всего случаев в прошлом году произошли в Мраморноморском регионе — 1.032, что на 88 процентов больше, чем в 2015 году. Стамбул стал лидером среди городов — 472 случая.

Единственной провинцией Турции, в которой СМИ не сообщили о случаях вооруженного насилия, стал юго-восточный Ширнак.

Одной из важных причин роста количества инцидентов, по мнению исследователей, является доступность оружия.

«Все, кто хочет, может заказать оружие по Интернету, и оно будет доставлено прямо к двери дома», — отмечается в отчете.