Начался прием заявок на стипендиальную программу Турции

Прием заявок на обучение в 2019 году в турецких вузах в рамках стипендиальной программы Турции, реализуемой Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) при турецком правительстве, начался во вторник, говорится в сообщении ведомства.

Заявки на участие в стипендиальной программе Türkiye Bursları («Стипендии Турции») могут подать иностранцы, желающие обучаться в престижных турецких вузах.

Стипендии предоставляются одаренным студентам на краткосрочное или полное обучение на конкурсной основе. Иностранные студенты получают высшее образование за счет турецкого государства.

Цель стипендиальной программы — создать в будущем сеть лидеров, способствующих укреплению сотрудничества между странами и взаимопониманию между общинами.

Заявки на получение стипендий в 2019 году принимаются с 15 января по 20 февраля. Личные обращения либо заявки, присланные по обычной почте, рассматриваться не будут.

Заявку можно оформить на сайте www.turkiyeburslari.gov.tr.

В прошлом году заявки на участие в стипендиальной программе YTB подали 135 тысяч человек. На сегодняшний день в рамках программы в турецких вузах обучаются 17,5 тысяч студентов из 160 стран.

В соответствии с программой, в вузах Турции ежегодно выделяется в среднем семь тысяч мест.

После предоставления документов студенты, прошедшие первый этап отбора, приглашаются на собеседование.