В Турции вывели сорт арбуза размером с оливку

Турецкая агрофирма вывела новый сорт арбузов размером с оливку.

Компания Erüst Tarım представила фрукт на 26-ой международной выставке продуктов питания и напитков FoodProduct в Анталье.

Глава компании Мустафа Эрюст сообщил агентству «Анадолу», что крошечный арбуз был выведен в качестве закуски.

«Когда вы едите его, кожура имеет вкус арбуза, а внутренняя часть — как огурец», — сказал Эрюст.

По его словам, сорт арбузов был выведен в рамках проекта по прививанию детям любви к фруктам.

Он добавил, что Erüst Tarım также производит мини-огурцы, баклажаны, кабачки, цветную капусту и морковь.

Мини-арбузы продаются в небольших упаковках в турецких продуктовых магазинах, и каждая упаковка продается по меньшей мере за 8 турецких лир (1,4 доллара США), сказал Эрюст.