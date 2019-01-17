Турция депортировала нидерландскую журналистку

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун подтвердил, что нидерландская журналистка Анс Бурсма была депортирована из страны по соображениям безопасности.

Алтун подчеркнул, что решение в отношении Бурсмы не связано с ее журналистской деятельностью в Турции.

«Нидерландская журналистка Анс Корнелия Бурсма депортирована в связи с полученными от МВД Нидерландов данными о ее причастности к террористическим организациям», — говорится в распространенном в четверг официальном сообщении чиновника.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, Бурсма в среду утром направилась в миграционную службу для стандартного продления разрешения на проживание, где была арестована и передана полиции. О ситуации были проинформированы адвокат Бурсмы и нидерландские дипломаты в Стамбуле, однако они не смогли предотвратить депортацию.