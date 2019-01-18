Эрдоган принял участие в флешмобе 10 Year Challenge

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в набирающем все большую популярность флешмобе под названием 10 Year Challenge.

Правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) опубликовала на своей странице в Instagram две фотографии Эрдогана с детьми – первая с младенцем в руках, когда он был премьер-министром в 2009 году, а вторая рядом с девочкой школьного возраста в 2019.



«Президент Реджеп Тайип Эрдоган, с детьми от прошлого до наших дней», — говорится в сообщении.

Фотография набрала более 17 тысяч лайков и сотни комментариев за первый час после публикации.

Так называемый флешмоб 10 Year Challenge заключается в том, что люди сравнивают свои нынешние фото с теми, что были сделаны 10 лет назад и таким образом показывают, как они изменились за это время.