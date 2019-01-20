Ведущие турецкие ученые обсудили национальное космическое агентство страны

Ведущие турецкие ученые различных областей науки собрались в воскресенье для очередного раунда семинаров в рамках работы национального космического агентства Турции, сообщил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк в воскресенье.

По словам министра, обсуждения и предложения на семинарах сыграют ключевую роль в развитии недавно созданного космического агентства страны.

В последнем семинаре приняли участие десятки ведущих турецких ученых, в том числе Ахмет Акгирай, который разработал автоматический посадочнй радар для марсохода NASA Curiosity, который приземлился на Марсе в 2012 году.

Ученые Мехмет Али Ак и Садык Мурат Юксель, лидеры команды, которая разработала ракетные двигатели для ведущей в мире артиллерийской ракетной системы Toros 230/260, также поучаствовали в воскресных дискуссиях, отметил Варанк.

Космическое агентство Турции будет отвечать за развитие аэрокосмической промышленности, вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.

Ожидается, что агентство, которое является частью Министерства промышленности и технологий, будет вносить вклад в формирование приоритетов, целей и стратегии страны в сфере аэрокосмических технологий и промышленности.