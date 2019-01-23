Не менее четырех граждан Турции погибли при пожаре на судах в Черном море

По меньшей мере четыре гражданина Турции погибли при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива, продолжаются поиски еще четверых граждан республики. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Турции.

«По предварительным данным, [на борту двух судов] находилось 16 граждан Турции, восемь из них спасены, четверо погибли. Продолжаются поиски еще четверых пропавших граждан», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. В коммюнике также говорится о том, что Анкара «проводит все необходимые работы, чтобы в кратчайшие сроки доставить тела погибших [моряков] в Турцию».





Пожар на судах «Маэстро» и «Канди» начался в понедельник за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту «Канди» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — Индии. На борту «Маэстро» находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.

Пострадавшие моряки были госпитализированы в Керченскую горбольницу №1, на стационарное лечение.

Оба судна, по предварительной информации, принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi.