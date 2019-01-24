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На турецкий курортный город Анталью обрушилось торнадо, погиб ребенок

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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На турецкий курортный город Анталью обрушилось торнадо, погиб ребенок, еще 8 пострадали.

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