Турция в 2018 году оказала помощь более 20 миллионам человек

Турция в 2018 году оказала помощь 23,251 миллиона человек на общую сумму 3,114 миллиарда турецких лир. Об этом сказал журналистам глава Общества Турецкого Красного Полумесяца Керем Кынык.

«Турция в 2019 году намерена оказать помощь примерно 33 миллионам человек на сумму 4,5 миллиарда турецких лир. В самой Турции помощь оказана девяти миллионам человек», — сказал Кынык.

Глава организации напомнил, что в нынешнем году Турецкому Красному Полумесяцу исполняется 150 лет.

По его словам, Турецкий Красный Полумесяц делает все возможное для оказания помощи гражданам во время стихийных бедствий, в области здравоохранения, в рамках программы помощи детям.

Главной обязанностью Турецкого Красного Полумесяца является обеспечение больных донорской кровью, сказал глава организации.

По его словам, в прошлом году 1,9 миллиона доноров сдали кровь в объеме 2,5 миллиона пакетов.

«Эти акции проводятся ежедневно. Помимо донорской крови, мы занимаемся обеспечением донорскими стволовыми клетками. В рамках проекта TURKÖK мы собрали около 400 тысяч стволовых клеток, что является хорошим показателем. В текущем году этот показатель достигнет полумиллиона. В Силиври введено в строй предприятие по производству препаратов крови», — сказал Кынык.