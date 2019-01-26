Негативное влияние Sputnik Türkiye на дружеские отношения России и Турции

На сегодняшний день отношения Турции и России являются для многих наглядным примером взаимовыгодных, стойких и равноправных отношений между двумя государствами.

Близкие связи двух стран изо дня в день укрепляются как на межправительственном, так и на межчеловеческом уровне.

К сожалению, чем ближе становятся эти отношения, тем больше сил направлено на то, чтобы их саботировать. Яркими примерами являются кризис со сбитым самолетом 2015 года и убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

Подобные действия, приносящие вред двусторонним отношениям, можно наблюдать и в информационном пространстве. В данном контексте особенно выделяется турецкий офис российского государственного новостного агентства Sputnik.

В новостных лентах Sputnik Türkiye можно нередко найти провокационные, фейковые и дезинформирующие материалы о Турции, ее правительстве и лично президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Период напряженности в турецко-российских отношениях в 2015-16 годах стал для агентства «золотым веком» в плане распространения неправдивой информации.

Например, в ноябре 2015 года англоязычная версия Sputnik сообщила, что постоянный представитель Франции в НАТО осудил Турцию за то, что она сбила российский истребитель, который вошел в турецкое воздушное пространство. Дипломату позже пришлось через соцсети опровергнуть информацию Sputnik, которую он назвал «вымыслом».

Несколькими месяцами позже, в феврале, Sputnik Türkiye заявил, что турецкие истребители с военной базы Инджирлик атаковали больницу в сирийской провинции Идлиб. Позже выяснилось, что больница попала под бомбардировку российских военных самолетов.

В конце марта Эрдоган отправился в Вашингтон для участия в Саммите по ядерной безопасности-2016. Sputnik Türkiye опубликовал новость под заголовком «Эрдоган не смог найти аналитический центр в США для выступления». В новости агентство сообщило, что турецкого президента не хотел принимать ни один из центров, пока не вмешалась глава одного из крупных турецких холдингов. На самом деле Эрдоган выступил в Брукингском институте по приглашению его президента Строуба Тэлботта.

В декабре 2016 года Sputnik Türkiye после убийства Карлова распространил фейковую информацию о том, что ответственность за преступление взял на себя «Фронт Ан-Нусра», который в то время использовал название «Джабхат Фатех аль-Шам». Источником данной информации была Гюленистская террористическая группа (FETÖ), которая, по версии следствия, совершила убийство дипломата. Несмотря на опровержение данная новость до сих пор доступна на сайте агентства.

Дезинформация со стороны турецкой редакции Sputnik продолжилась и после нормализации отношений Турции и РФ.

«США сделают все возможное, чтобы уничтожить Эрдогана», — таким был один из провокационных заголовков Sputnik Türkiye, опубликованным чуть более года назад. На самом деле это была цитата одного из экспертов, выступающих на российском телевидении. Аналитик действительно использовал данные слова, но редакторы не бесцельно решили не давать ссылку в заголовке.

Относительно недавно, 17 января, на фоне взрыва в сирийском Манбидже, унесшего жизни американских солдат, Sputnik распространил недостоверную информацию о задержанных боевиках, которые готовили новые атаки и получали приказы от турецкой разведки.

Вышеуказанные примеры являются лишь несколькими из многочисленных неправдивых или искаженных материалов Sputnik о Турции и ее руководстве.

Кроме того, Sputnik Türkiye также оперирует собственную радиостанцию — RS FM, на которой работают немало провокационных журналистов, связанных в той или иной степени с террористическими группами FETÖ, PKK и DHKP-C.

Являясь одним из самых читаемых новостных ресурсов Турции Sputnik Türkiye должен более внимательно относиться к информации, которую агентство распространяет среди своих читателей. На данном этапе спорная деятельность Sputnik Türkiye имеет деструктивное воздействие на турецко-российские отношения, которые во многом основываются на теплых отношениях между гражданами двух стран.

Очевидно, турецкие граждане не могут быть рады видеть фейки и дезинформацию о их стране, опубликованных государственным агентством дружественной им России.