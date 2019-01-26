Не менее 12 человек пострадали в результате торнадо в Анталье

По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате торнадо в аэропорту Антальи на юге Турции. Об этом сообщил в воскресенье губернатор провинции Анталья Мюнир Каралоглу.

«В результате торнадо в аэропорту перевернулись автобус и микроавтобус, ущерб от непогоды был также причинен двум самолетам и полицейскому вертолету. Пострадали 12 человек, они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает», — сказал губернатор.





По словам Каралоглу, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Граждане России не пострадали в результате непогоды в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском генконсульстве в Анталье.

В результате торнадо в аэропорту Антальи перевернулись автобус и микроавтобус, ущерб от непогоды был также причинен двум самолетам и полицейскому вертолетуhttps://t.co/I5Np7kGlsq pic.twitter.com/KNJAnKrOkp — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) January 26, 2019

«Последние несколько дней в Анталье наблюдается аномальная погода, скорость ветра достигает 100 км в час. Местные службы справляются со сложившейся ситуацией. Никто из граждан России, по предварительным данным, не пострадал», — сообщил собеседник агентства.