Баку передал Турции одного из главарей FETÖ в Азербайджане

Власти Азербайджана передали Турции сторонника Гюленистской террористической группы (FETÖ) Ибрагима Э., возглавлявшего типографию преступной структуры в этой стране.

По информации агентства «Анадолу», Ибрагим Э. считался одним из главарей FETÖ в Азербайджане.

В возглавляемой им типографии печаталась газета сторонников террористической группы.

Ибрагим Э. был на днях доставлен авиарейсом в Стамбул в сопровождении двух сотрудников полиции Азербайджана.

Затем его доставили в Анкару, где в его отношении продолжается уголовное дело.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в FETÖ, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.