Турецкий суд освободил переводчика консульства США в Адане с учетом срока, уже отбытого в заключении

Третий суд турецкого города Мардин по тяжким преступлениям признал в среду переводчика консульства США в Адане Хамзу Улучайя виновным в оказании помощи террористической организации, однако освободил его с учетом срока, уже отбытого в заключении. Об этом сообщило Агентство Анадолу.

По его данным, Хамза Улучай был признан виновным в «оказании помощи террористической организации». При этом суд признал, что сам Улучай не являлся членом преступной группировки. Подсудимый был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюрьмы, однако был освобожден из-под стражи с учетом уже отбытого срока.

Улучай был задержан в феврале 2017 года в Турции по подозрению в связях с террористической организацией РКК.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.