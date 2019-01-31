В турецком Эрзуруме проходит фестиваль по ледолазанию

В турецкой восточной провинции Эрзурум проходит 5-й международный фестиваль Эмраха Озбея по ледолазанию.

В фестивале, который проводится при поддержке администрации провинции и Юго-восточного анатолийского проекта (DAP), принимают участие 128 спортсменов из разных стран, включая Россию, Францию, Италию, Испанию и Азербайджан.

В ходе фестиваля участники взбираются на ледяные скалы высотой 22, 110, 120 и 130 метров, образовавшихся в итоге замерзания водопадов.





По словам организаторов, фестиваль продлится пять дней.

«Подобный фестиваль не проводится больше нигде в Турции», — сказал один из организаторов Четин Байам.





Четин рассказал, что фестиваль был назван в честь погибшего пять лет назад альпиниста Эмраха Озбея.

«Он сыграл очень важную роль в начале проведения этого фестиваля [в Турции]», — сказал Четин.

Ледолазание — экстремальный вид спорта, заключающийся в преодолении крутых ледовых склонов с помощью специального снаряжения. Ледовые склоны могут быть естественного происхождения: замерзшими водопадами, большими сосульками; или искусственно создаваемыми ледовыми сооружениями.