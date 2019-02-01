В Турции задержаны почти 400 человек в операции против подпольных букмекеров

Силы безопасности Турции провели крупнейшую в истории страны спецоперацию против владельцев незаконных электронных букмекерских контор.

Как сообщается, в ходе рейдов были задержаны не менее 394 человек по всей стране, из них 207 находились в Стамбуле. Операция отдела по борьбе с киберпреступностью проводились сразу в 40 провинциях страны.

В операции принимали участие 5 тысяч сотрудников отдела.

Отмечается, что в ходе задержания у преступников были изъяты 42 миллиона турецких лир наличными (более 8 миллионов долларов США). В отчете полиции говорится, что всего подпольные сайты собрали не менее 3 миллиардов лир (576 миллионов долларов).

Турция, где самым распространенным видом спорта является футбол, начала проводить совместно с банками борьбу с нелегальными ставками на спортивные мероприятия. В ходе такого сотрудничества властям удалось выявить счета, принадлежащие преступникам.

В прошлом году в стране был принят закон, облегчающий арест доходов организаторов незаконных ставок, однако преступникам удалось обойти строгий контроль за банковскими счетами.