У берегов Турции обнаружили немецкую подлодку времен Второй мировой войны

Недалеко от побережья стамбульского района Шиле обнаружена немецкая субмарина времен Второй мировой войны.

Подводную лодку U-23 нашли в ходе съемок очередной серии документальной программы Mavi Tutku телеканала TRT World.

Турецкое поисково-спасательное судно Akin обнаружило подлодку в двух милях от населенного пункта Агва на глубине 40 метров. Съемки велись дистанционно-управляемым подводным аппаратом ROV.

История U-23

Во время Второй мировой войны нацисты решили отправить свои подлодки в Черное море в рамках плана «Барбаросса» и потребовали, чтобы Турция открыла для них свои проливы.

Турция закрыла свои проливы для военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтрё и создала в них минные поля.

Таким образом, немцам пришлось транспортировать шесть малотоннажных подводных лодок типа II-B длиной 40 метров (U-9, U-18, U-19, U-20, U-23 и U-24) из города Киль в румынский порт Констанца в разобранном состоянии, что заняло четыре месяца.

Здесь подлодки собрали, и они начали действовать в Черном море в составе 30-й флотилии.

Субмарины нацистов с 27 октября 1942-го по 25 августа 1944 года провели 56 операций против ВМФ СССР.

К концу войны русские потопили три немецкие подлодки и захватили их базу в Констанце.

Фашистская Германия призвала турецкое правительство открыть проливы для трех подводных лодок (U-19, U-20 и U-23), заблокированных в Черном море, но получила отказ.

Немецкий адмирал Карл Дёниц приказал капитанам потопить подлодки и высадиться на сушу в Турции.

В 1944 году U-19 была затоплена недалеко от города Карадениз, U-20 — у побережья провинции Сакарья, а U-23 — у побережья Агвы

Члены экипажа нацистских подлодок были задержаны на территории Турции и на протяжении полутора лет содержались в городе Бейшехир провинции Ыспарта.

13 июля 1994 года спасательное судно ВМС Турции обнаружило подлодку U-20 у побережья района Карасу на глубине 23 метров.