Численность населения Турции превысила 82 миллиона

Численность населения Турции выросла на 1,2 миллиона человек в 2018 году и превысила 82 миллиона человек, сообщил в пятницу Турецкий статистический институт (TurkStat).

По данным ведомства, по состоянию на 31 декабря 2018 года население страны составило 82.003.882 человека.

Мужское население Турции насчитывает 41,139 миллиона (50,2 процента), женское — 40,863 миллиона (49,8 процента) человек.

Стамбул сохранил титул самого населенного города страны, сообщил TurkStat. В мегаполисе проживает 15 миллионов человек, что составляет 18,4 процента населения Турции.

На втором и третьем месте остались Анкара и Измир – 5,5 миллиона и 4,3 миллиона человек соответственно.

Наименьшая численность населения была зарегистрирована в северо-восточной провинции Байбурт – чуть больше 82 тысяч человек.

7,7 процента населения Турции проживают в селах, 92,3 процента в средних и больших городах, говорится в сообщении.

Средний возраст населения страны вырос до 32 в 2018 году, в то время как в 2017 этот показатель составлял 31,7 года.