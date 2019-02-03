Среднестатистический турок проводит в социальных сетях по 4 часа в день

В Турции восемь из десяти человек зарегистрированы в социальных сетях и в среднем тратят на пользование этими платформами по четыре часа в день, следует из данных исследования, опубликованного в субботу.

Немецкая исследовательская компания GfK и турецкая компания Cereyan Medya провели опрос среди более 2 тысяч человек в 15 городах Турции.

По полученным данным, 91 процент пользователей имеют аккаунт в Facebook, 72 процента — в Instagram, а 44 процента — в YouTube.

88 процентов пользователей используют платформы для публикации фотографий, 79 процентов — для просмотра публикаций людей, на которых они подписаны, 69 процентов — для публикаций видеороликов, 66 процентов — для доступа к информации, а 45 процентов — для просмотра видео, фильмов и сериалов.

В то время как в среднем на социальные сети тратится примерно четыре часа, люди, входящие в возрастную группу от 15 до 24 лет, используют платформы по пять часов в день.

В исследовании также сообщается, что один из четырех пользователей подписан по меньшей мере на одного популярного блогера. Из них около 28 процентов приобретают продукты, рекламируемые на популярных страницах.