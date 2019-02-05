В Турции изъяли древнюю Библию возрастом 1.200 лет

Сотрудники правоохранительных органов во вторник изъяли древнюю Библию возрастом, предположительно, около 1,2 тысячи лет в восточной турецкой провинции Диярбакыр.

По данным администрации провинции, местная жандармерия получила сведения о том, что кто-то хотел совершить продажу написанной золотом на коже древней библейской рукописи.

В рамках проведенной операции злоумышленники были пойманы с поличным при попытке незаконно продать артефакт.

Сотрудники жандармерии сообщили, что в связи с инцидентом были задержаны шесть человек.

Каждый год в Турции проводятся тысячи операций по борьбе с контрабандой артефактов с целью пресечения незаконных продаж исторических находок и защиты богатого культурного наследия страны.

В апреле прошлого года турецкая полиция изъяла древнюю кожаную Библию во время рутинной дорожной проверки в турецкой центральной провинции Нигде.