В стамбульском районе Картал рухнуло 8-этажное здание, 1 человек погиб

В стамбульском районе Картал в азиатской части города в среду рухнуло 8-этажное здание, погиб один человек.

По последним данным, в результате инцидента также есть пострадавшие. Спасатели продолжают поиски нескольких человек, предположительно оказавшихся под обломками.

«На нижнем этаже дома находилось ателье, в котором работали от 20 до 25 человек. Взрыва не было, здание начало обрушаться само по себе», — приводит слова старосты квартала Джевизли района Картал Мемиша Дикилидаша телеканал NTV.

По его словам, «всего в доме было 14 квартир».

Староста квартала Орхантепе Зеки Даг сообщил, что во время инцидента в ателье никого не было.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи.

Причина обрушения жилого здания до сих пор остается неизвестной.