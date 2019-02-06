3 человека погибли, 12 пострадали при обрушении жилого дома в Стамбуле

По меньшей мере три человека погибли, еще 12 получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения в среду жилого дома в стамбульском районе Картал в азиатской части города.

«12 человек пострадали при инциденте и находятся на лечении в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. Три человека погибли. — сказал губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя. — По соображениям безопасности семь соседних зданий были эвакуированы, есть риск обрушения одного из них».

На месте происшествия работают сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), полиции, медицинских и пожарных служб.

Губернатор также отметил, что разбор завалов продолжается, но периодически спасатели приостанавливают работу, чтобы убедиться в отсутствии риска обрушения близлежащих строений.

На нижнем этаже дома находилось ателье, в котором работали от 20 до 25 человек.

В среду около 16:00 по местному времени в квартале Джевизли в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

Взрыва не было, здание начало обрушаться само по себе, заявил староста квартала Джевизли Мемиш Дикилидаш.