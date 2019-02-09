Эрдоган призвал извлечь урок из ЧП в стамбульском районе Картал

Необходимо извлечь урок из обрушения жилого дома в Стамбуле. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения места обрушения жилого дома в стамбульском районе Картал.

В район обрушения дома также прибыли глава МВД Сулейман Сойлу, министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, губернатор Стамбула Али Ерликайя и мэр мегаполиса Мевлют Уйсал.

Президент осмотрел место обрушения, где в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Затем Эрдоган отправился в Учебно-исследовательскую больницу района Картал имени доктора Лютфи Кырдара, где находятся на лечении пострадавшие в результате обрушения дома.

Ранее в субботу министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что число погибших при обрушении жилого дома в одном из районов Стамбула возросло до 17 человек

«Число жертв обвала жилого дома в стамбульском районе Картал достигло 17», — сказал он.

В четверг Агентство Анадлолу сообщило о спасении пятилетней девочки, находившейся под завалами не менее 18 часов.

В среду около 16:00 по местному времени (совпадает с мск) в квартале Джевизли в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.