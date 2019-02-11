В турецком Эрзуруме откроют дом-музей Пушкина — посол России

Власти восточного турецкого города Эрзурума планируют открыть музей Пушкина в доме, где останавливался известный русский поэт. Об этом рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

«Мне было очень и очень интересно в прошлом году посетить восточные районы Турции — провинции Карс и Эрзурум, потому что эти районы так тесно связаны с историей России и историей российско-турецких отношений. В Эрзуруме создается музей Александра Сергеевича Пушкина именно в том доме, где он, по приданию, провел ночь и описал это в своем «Путешествии в Эрзурум», — отметил дипломат.

«Этот музей создается усилиями мэрии и энтузиастов кафедры русского языка местного университета, помогаем им и мы. Я думаю, этот музей будет очень интересен не только местным жителям, но и туристам, которые посещают этот район. Он, к слову сказать, очень перспективен с точки зрения туризма как в горнолыжном плане, так и в плане знакомства с достопримечательностями», — сказал посол.

Ерхов также поделился впечатлениями от посещения Музея социалистического быта в курортной Анталье.

«Как человек, большая часть жизни которого прошла в условиях СССР, мне было очень трогательно видеть пионерскую форму, авоськи и другие экспонаты. На днях там состоится открытие кабинета-музея Андрея Геннадьевича Карлова в присутствии его супруги Марины Михайловны. Мы им даже обещали оказать определенное содействие в пополнении экспозиции музея», — сказал он.

Российский посол также обратился к туристам, планирующим провести свой отпуск в республике.

«Турция является очень интересной страной не только с точки зрения пляжного отдыха, который наши соотечественники так ценят, но и с точки зрения памятников истории и архитектуры. Предлагаю нашим туристам не забывать об этом, планируя поездки в эту замечательную страну», — подчеркнул Ерхов.

Великий русский поэт совершил в 1829 году путешествие через Кавказ в сторону Персии, о чем поведал в своих записках «Путешествие в Арзрум».