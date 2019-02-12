Мосты в Стамбуле осветили в фиолетовый в честь Международного дня борьбы с эпилепсией

Все мосты через пролив Босфор в Стамбуле были освещены в понедельник в фиолетовый цвет по случаю Международного дня борьбы с эпилепсией.

Освещение мостов проводилось в рамках проекта, который турецкое отделение Международной лиги против эпилепсии осуществило с целью повышения осведомленности общества об этой болезни.

Ассоциация заявила, что проект направлен на борьбу с ложной информацией и предрассудками, связанных с эпилепсией, одним из наиболее распространенных неврологических расстройств, и помощь интегрироваться в общество людям с эпилепсией.

Международный день борьбы с эпилепсией, который был начат Международным бюро по эпилепсии и Международной лигой против эпилепсии, отмечается во второй понедельник февраля каждого года в более чем 120 странах.

Три моста соединяют азиатскую и европейскую стороны Стамбула — Мост мучеников 15 июля (ранее Босфорский мост), мост султана Мехмета Фатиха и мост султана Явуза Селима.