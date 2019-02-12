Четыре вертолета упали в Стамбуле за последние 2 года

Военный вертолет потерпел крушение в понедельник при аварийной посадке в предместьях Стамбула.

Все четверо военнослужащих, которые находились в вертолете Bell UH-1 погибли при его падении рядом с жилыми домами в стамбульском районе Чекмекёй. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

Данное крушение стало четвертым в турецком мегаполисе за последние два года.

Почти тремя месяцами ранее, 26 ноября, другой вертолет UH-1 потерпел крушение в районе Санджактепе на востоке Стамбула. Вертолет упал в жилом квартале между домов.





В результате инцидента также погибли четверо военных. Одному военнослужащему удалось выжить.

Шестого сентября вертолет упал в Мраморное море близ района Малтепе после того, как в него ударила молния. При крушении вертолета Bell 430 погиб турецкий бизнесмен Халил Ибрахим Унвер, его пилот остался в живых.

Все три вышеуказанных инцидента случились в относительной близости друг от друга в азиатской части Стамбула.

Наиболее смертоносное крушение произошло в марте 2017 года, когда вертолет Sikorsy столкнулся с телевизионной башней из-за сильного тумана в районе Бююкчекмедже, в результате чего погибли все семь человек на борту, в том числе четверо россиян.





Вертолет вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрка. Через пять минут полета он врезался в телебашню и упал на шоссе.