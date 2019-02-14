Невеста Хашкаджи могла стать второй жертвой убийства, сообщает полиция

Департамент полиции Стамбула раскрыл шокирующие детали по делу убитого журналиста Джамаля Хашкаджи в годовом отчете за 2018 год, который был опубликован в четверг.

По данным полиции, невеста Хашкаджи Хатидже Дженгиз, которая ожидала его у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, могла стать второй жертвой убийства.

Как указанно в отчете, у входа в консульство находился один из охранников, но он не сообщил саудитам о том, что Хашкаджи пришел не один.

«Если бы он сказал, что Хашкаджи кто-то ждет, это могло бы предотвратить убийство. Либо, Хатидже Дженгиз стала бы второй жертвой», — говорится в документе.

В отчете также указывалось, что в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было два колодца и печь, работающая на природном газе и дровах. Печь могла быть разогрета до около 1.000 градусов, что позволило бы окончательно уничнжить все следы ДНК.

По данным полиции, в общей сложности в антитеррористический отдел полицейского управления поступило 224 звонка в связи с убийством Хашкаджи.

Кроме того, в отчете было указанно, что убийцы журналиста заказали 32 порции сырого мяса в одном из ресторанов города после совершения преступления, усиливая подозрения, что они сожгли его тело после убийства.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.