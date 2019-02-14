3 задержаны по делу об обрушении жилого дома в Стамбуле

Турецкая полиция задержала в четверг трех граждан Турции по делу об обрушении восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле 6 февраля, в результате которого погиб 21 человек.

Среди задержанных проектировщик здания Сузан Чайдыр и двое лиц, ответственных за соответствие строительства техническим и санитарным нормам.

По последним данным, здание могло обрушиться из-за некачественного бетона или из-за незаконной надстройки в несколько этажей.

В обрушившемся восьмиэтажном здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате инцидента.