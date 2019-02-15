Галатская башня в Стамбуле изменила подсветку в День всех влюбленных

В День Святого Валентина — 14 февраля на Галатской башне в стамбульском районе Бейоглу появилась оригинальная подсветка.



На башню были спроецированы снимки влюбленных пар, которые сфотографировались в рамках акции под хештегом #GönüllerBeyoğlundaBir («Сердца соединяются в Бейоглу»).

Влюбленные получили возможность сфотографироваться в мобильной студии на площади Куледиби.







Фотографии были спроецированы на башню Галата вечером 14 февраля.



Акция вызвала большой интерес у жителей и гостей Стамбула.

Собравшимся у исторической башни раздавали горячий шоколад, сладкую вату, попкорн и прохладительные напитки.