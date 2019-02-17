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В Турции задержали 2 террористов ДАЕШ, разыскиваемых Интерполом

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: DHA

Два члена террористической группировки ДАЕШ, разыскиваемых Интерполом с «красным уведомлением», были задержаны в северо-западной турецкой провинции Бурса в воскресенье.

Турецкая полиция и Национальная разведывательная организация (MIT) задержали террористов, которые принимали участие в деятельности ДАЕШ в Сирии, в доме в районе Муданья в ходе совместной спецоперации.

По полученным данным, в рамках операции были задержаны четыре иностранных гражданина — гражданка Нидерландов марокканского происхождения, женщина, имеющая двойное гражданство — нидерландское и марокканское, а также гражданин Нидерландов иракского происхождения и гражданин Ирака.

Задержанные женщины были объявлены в розыск Интерполом под «красным» и «синим» уведомлениями.

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