В Турции задержали 2 террористов ДАЕШ, разыскиваемых Интерполом

Два члена террористической группировки ДАЕШ, разыскиваемых Интерполом с «красным уведомлением», были задержаны в северо-западной турецкой провинции Бурса в воскресенье.

Турецкая полиция и Национальная разведывательная организация (MIT) задержали террористов, которые принимали участие в деятельности ДАЕШ в Сирии, в доме в районе Муданья в ходе совместной спецоперации.

По полученным данным, в рамках операции были задержаны четыре иностранных гражданина — гражданка Нидерландов марокканского происхождения, женщина, имеющая двойное гражданство — нидерландское и марокканское, а также гражданин Нидерландов иракского происхождения и гражданин Ирака.

Задержанные женщины были объявлены в розыск Интерполом под «красным» и «синим» уведомлениями.