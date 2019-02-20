Турция отремонтирует крупнейшую армянскую церковь на Ближнем Востоке

Министерство по делам окружающей среды и градостроительства отремонтирует две церкви, в том числе крупнейшую армянскую церковь на Ближнем Востоке, которые были значительно повреждены в результате атак террористов PKK в юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр четыре года назад.

Армянскую православную церковь св. Гирагоса и католическую церковь Мар-Петюн должны были отремонтировать фонды соответствующих общин, которые не смогли этого сделать из-за нехватки материальных средств.

Четыре года назад район Диярбакыра Сур был одним из центров столкновений между силами безопасности и PKK, чья террористическая деятельность на юго-востоке Турции продолжалась десятилетиями. Властям удалось подавить присутствие группы, но прежде того террористы нанесли серьезный ущерб историческим сооружениям в этом районе — от мечетей османской эпохи до армянских церквей.





Церковь св. Гирагоса, построенная в 1376 году, считается самой большой армянской церковью на Ближнем Востоке. Во время Первой мировой войны она использовалась в качестве военной базы немецкой армией и была вновь открыта для богослужения в 1960 году. К 1980 году церковь была заброшена армянами, которые мигрировали в другие районы, а к 1990 году была в руинах.

Церковь Мар-Петюн была построена в 17 веке и использовалась восточными семитами.