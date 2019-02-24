Депутат правящей Партии справедливости и развития (АК Parti) Мустафа Шентоп избран новым спикером турецкого парламента, набрав 336 голосов в третьем туре.

В поддержку кандидатуры Шентопа высказались 336 из 542 депутатов (простое большинство), участвовавших в голосовании, чего оказалось достаточно для избрания на пост спикера парламента.

Ближайший соперник Шентопа — депутат от оппозиционной Республиканской народной партии Энгин Алтай заручился поддержкой 124 парламентариев.

В первом туре голосования кандидаты не смогли набрать необходимые 400 голосов.

По итогам первого тура депутат правящей Партии справедливости и развития от Текирдаг Мустафа Шентоп набрал 322 голоса, депутат Республиканской народной партии (СНР) от Стамбула Энгин Алтай — 120 голосов, депутат Демократической партии народов (HDP) от Измира Серпиль Кемальбай Пекгезегю — 45 голосов, депутат İYİ Parti от Газиантепа Инам Хусейн Филиз — 35 голосов. Шесть парламентариев воздержались.

Во втором туре для избрания спикером парламента также необходимо 400 голосов.

В третьем туре необходимо набрать 301 голос.

Бинали Йылдырым ранее заявил об отставке с должности спикера парламента в связи с выдвижением кандидатура от правящей партии на пост мэра Стамбула на муниципальных выборах 31 марта.